Federica Aversano in lacrime a UeD: la lite furiosa con Tina Cipollari

Nello studio di Uomini e Donne, Federica Aversano finisce di nuovo nel mirino delle polemiche. Questa volta a lanciare accuse pesanti contro la celebre tronista è stata Tina Cipollari la quale sembra non aver un atteggiamento conciliante nei suoi confronti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 21 novembre 2022, Federica Aversano si è resa protagonista di una lite furiosa con Tina Cipollari. Le discussioni sono iniziate dal momento in cui Gianni Sperti si è chiesto come mai Federico Bruschini non fosse presente in studio in quel momento.

La celebre tronista aveva ipotizzato che dietro i curiosi gesti del suo corteggiatore si celava solo lo scopo di ottenere applausi e visibilità. Alla luce di questo Gianni Sperti le ha cercato di aprire gli occhi dicendo:

Era l’unico davvero interessato a te. Per come si arrabbiava, ci teneva a te. Federico è verace, di pancia. Io mi ricordo i vostri momenti, il regalo che ha fatto a tuo figlio… Gli hai detto vattene 4 o 5 volte.



Tuttavia a far scattare il caos è stata Tina Cipollari la quale ha sfoderato gli attacchi più forti. Dinanzi alle continue domande dell’Aversano rivolte a Stefano, l’opinionista ha sbottato:

Ma tu che pretendi? Che loro ti rispondano delle cose così che tu puoi giustificare? Sembra che tu rimanga male delle risposte giuste! Ti condanni da sola per come ti esprimi. Tu hai rotto le pa..e! Tu non concludi niente. Stai qui per visibilità. Se non ti piacciono dillo chiaramente. Usare questi ragazzi per niente… Lei li induce a sbagliare. Sei tu assurda! Io ti ho dato il verdetto: tu rimani da sola.

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi la quale ha dato a Federica importanti consigli. Queste sono state le sue parole: