Uomini e Donne, Federica Aversano ha trovato l’amore? Lui sarebbe un ex volto noto del programma

Nel corso delle ultime ore il nome di Federica Aversano è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe trovato l’amore con un ex volto noto del programma. Scopriamo insieme chi è il presunto fidanzato di Federica.

L’esperienza di Federica Aversano sul trono di Uomini e Donne non è andata a buon fine. L’ex tronista, infatti, aveva deciso di lasciare il programma in quanto non aveva riconosciuto in nessuno dei suoi corteggiatori la persona giusta. Oggi, però, le cose potrebbero essere cambiate dal momento che sta circolando la notizia di una frequentazione dell’ex tronista con un ex volto noto del programma di Maria De Filippi.

Qualche giorno fa Federica ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Uomini e Donne Magazine’. Qui l’ex tronista ha ammesso di aver iniziato un’interessante conoscenza con un personaggio noto al piccolo schermo italiano.

In seguito alle dichiarazioni rilasciato dall’ex tronista di Uomini e Donne è partita subito la caccia all’identità del ragazzo in questione. Stando a quanto emerso dal portale ‘Il Vicolo delle News’, la persona di cui parlerebbe Federica Aversano potrebbe essere Giovanni Vescovo.

Chi è Giovanni Vescovo, il nuovo presunto amore di Federica Aversano

Per chi non lo conoscesse, Giovanni Vescovo è uno dei nuovi postini di C’è Posta per te. Per chi segue Uomini e Donne sa che il giovane non è estraneo al mondo del piccolo schermo italiano. Giovanni, infatti, ha già partecipato al programma di Maria De Filippi qualche anno fa.

Era il 2016/2017 quando Giovanni si presentò in studio per corteggiare Sonia Lorenzini che poi uscì dal programma con Emanuele Mauti, suo ex fidanzato ancor prima di partecipare al dating show di Canale 5. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Giovanni, originario di Treviso, si è dedicato al suo lavoro a Roma nel ramo delle pubbliche relazioni.