Uomini e Donne, furiosa lite tra Tina Cipollari ed Elio: l’anticipazione

Uomini e Donne ha riaperto i battenti e si prepara a tornare in onda a partire dal prossimo 11 settembre. Nel corso della seconda registrazione del programma è emerso un retroscena che non stupisce di certo i fedeli fan del programma. Stando alle indiscrezioni, pare che sia scoppiata un’accesa lite tra Tina Cipollari e il cavaliere Elio. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Tina Cipollari ed Elio si sono resi protagonisti di una furiosa lite durante la seconda registrazione di Uomini e Donne. Tutto è iniziato quando Elio ha salutato l’opinionista del programma che però non ha contraccambiato. Da questo momento in poi pare che la situazione sia peggiorata.

Stando a quanto rivelato da ‘LorenzoPugnaloni. it’ pare che durante l’accesa lite di cui si sono resi protagonisti, Tina ed Elio si siano rinfacciati delle questioni legate alla stagione passata. Ma non è finita qui. L’esperto di gossip ha poi informato gli utenti di un clamoroso gesto di cui si è resa protagonista Tina Cipollari.

Pare che l’opinionista abbia portato in studio dei cannoli alla ricotta. Tutti coloro che seguono il programma ricorderanno sicuramente il fastidio che il cavaliere Elio prova nei confronti di questo alimento per via di alcuni traumi legati al passato; il cavaliere ha raccontato la sua storia nella scorsa stagione. Lo scorso anno Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono spesso alleate per via della storia di Elio.

Tutti ricorderanno infatti la puntata in cui l’opinionista e la dama hanno mangiato la ricotta in studio, proprio davanti ad Elio. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come andrà a finire il diverbio, ormai irrisolvibile, tra Tina Cipollari ed Elio. Noi vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati.