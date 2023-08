Uomini e Donne, Tina Cipollari verso la conduzione di un nuovo programma? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Tina Cipollari è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la storica opinionista di Uomini e Donne si stia preparando alla conduzione di un programma tutto suo. Scopriamo insieme tutti i dettagli del rumor.

Tina Cipollari pronta alla conduzione di un nuovo programma? In queste ultime ore il rumor sulla storica di Uomini e Donne è diventato virale e sta facendo il giro del web. La notizia è stata resa pubblica dal portale ‘Blasting News’, secondo cui Tina potrebbe prendere parte alla conduzione di un programma che andrà in onda su La5.

Questo è quanto rivelato da ‘Blasting News’ in merito al futuro professionale di Tina Cipollari:

La storica opinionista di Uomini e Donne, nella prossima stagione televisiva 2023/2024, potrebbe essere impegnata non solo con il talk show pomeridiano ideato e condotto da Maria De Filippi, ma anche con un nuovo programma.

Al momento si tratta di un rumor, in quanto la notizia non è stata ancora confermata né smentita dalla diretta interessata. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la storica opinionista di Uomini e Donne si esporrà in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Uomini e Donne, Tina Cipollari finita nel mirino di Pier Silvio Berlusconi?

Nelle scorse settimane il settimanale ‘Nuovo’ ha reso pubblica una notizia su Tina Cipollari che ha fatto il giro del web. Stando a quanto rivelato dal magazine, pare che a Pier Silvio Berlusconi non siano piaciuti alcuni teatrini portati avanti dall’opinionista di Uomini e Donne in quest’ultima stagione.

Nonostante le voci in circolazione, qualche giorno fa l’opinionista ha confermato la sua presenza nel programma nella prossima stagione, smentendo tutte quelle voci che la vedevano fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi.