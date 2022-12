Gemma Galgani contro Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la lite furiosa

Senza alcuna ombra di dubbio Gemma Galgani è una delle concorrenti più popolari e chiacchierate nel trono over di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate, la celebre dama si è resa protagonista di una furiosa lite con Riccardo Guarnieri. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A Uomini e Donne, Gemma Galgani non ha peli sulla lingua. Da ormai alcuni anni la donna è presente nel programma condotto da Maria De Filippi. Tra le persone con cui ha stretto un legame profondo nello studio di Cinecittà c’è Ida Platano, una sua cara amica nonché sorella e consigliera. Si tratta di un’amicizia che inevitabilmente la lega indirettamente anche a Riccardo Guarnieri il quale è stato lo storico amore della Platano.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, la dama torinese e Riccardo Guarnieri si sono ritrovati al centro di una discussione. Il tutto è iniziato dal momento in cui la donna ha acconsentito a ballare con Giuseppe suscitando la curiosità di Maria De Filippi la quale le ha chiesto spiegazioni.

Ed è stato proprio in questo momento che, parlando di relazioni che sogna per sé, Gemma ha espresso un suo punto rivista in merito alla questione. Queste sono state le sue parole:

Giuseppe mi ha chiesto di ballare e io ho ballato. Lui con me è stato chiaro sin dal primo ballo che abbiamo fatto. Io ero interessato a lui, e mi ha detto che pensava ad una relazione progettata nel futuro e non sarei stata adeguata alle sue aspettative, è una persona molto chiara e diretta. Cosa vuol dire che è più giovane? L’età non è anagrafica, per me è quella che rappresenta il proprio modo di essere. Io ho ancora delle aspettative, sono contenta di svegliarmi la mattina e di poter dare e ricevere, mi metto sempre in gioco.

Le parole di Gemma Galgani

Dopo che la donna ha affermato di aver lasciato il numero a cavalieri più giovani di lei, Gianni Sperti ha ironizzato sulla questione invitandola a uscire con Riccardo Guarnieri. Proprio in questo momento, la dama si è infastidita lasciandosi andare ad un duro sfogo contro il cavaliere il quale non ha replicato: