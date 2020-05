Valentina Autiero, caschetto biondo, uno scatto di quando era bambina Lo scatto in questione ritrae Valentina Autiero quando era appena una bambina, la dama è irriconoscibile

Tutti i fan di Uomini e Donne sicuramente sanno già che il programma, finalmente, è tornato in onda con il suo format classico, dopo la lunga pausa imposta dal Covid-19. Ma nonostante questo le protagoniste del dating show hanno trovato un modo di farsi notare. Oltre al discutissimo giovane ammiratore di Gemma Galgani, che ha creato un notevole scompiglio sul trono over, anche Valentina Autiero torna sotto i riflettori, insieme alle sue vicende amorose.

La dama cerca l’anima gemella nel dating show da ormai moltissimi anni. I fan hanno imparato ad amarla e il suo stile e portamento sono sempre impeccabili. La sua ultima frequentazione risale allo scorso dicembre, più precisamente nel periodo natalizio. Valentina stava iniziando la sua conoscenza con Patrick, e tutto sembrava stesse andando per il verso giusto. Ma anche stavolta la relazione non è andata a buon fine, al contrario dei pronostici e in barba a tutti gli sforzi della dama.

Durante la quarantena, nonostante il fermo del programma, Valentina Autiero è stata attivissima sui social network, forse per noia, forse per continuare a restare in contatto con i suoi fan. Sono numerosi gli scatti che la dama ha pubblicato su instagram, sfoggiando vari stili diversi e vari look, sempre molto apprezzati. Ma a stupire veramente tutti i suoi fan è stata una foto in particolare.

Lo scatto in questione ritrae Valentina Autiero quando era appena una bambina bambina. Sembrerebbe tutti normale, ma nel vedere la foto capiamo subito perché i fan siano rimasti così sconvolti. La dama è irriconoscibile e totalmente diversa rispetto a come la vediamo oggi. Valentina Autiero oggi porta i capelli lunghi e neri ed è una bellissima donna dal profilo greco. Nella foto che la ritrae in tenera età invece la dama è biondissima e porta i capelli tagliati a caschetto.

Insomma, un bel cambiamento da allora ad oggi! Un’immagine della dama totalmente opposta a quella a cui siamo abituati. Niente extension, un colore totalmente diverso e un viso dolce con un nasino a patata, che non farebbero mai pensare che quella bellissima bambina e la tanto amata dama del dating show più visto dagli italiani siano la stessa persona.

Che trasformazione! Sicuramente le luci degli studi TV hanno contribuito nel totale cambio di aspetto della dama. In ogni veste e con ogni colore dei capelli, però, noi pensiamo che Valentina sia una bellissima donna, e le auguriamo presto di trovare l’uomo dei suoi sogni.