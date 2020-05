Uomini e Donne, Gemma Galgani conosce Occhi Blu Oggi la dama torinese conoscerà meglio un nuovo pretendente Occhi Blu

Gemma Galgani continua ad essere al centro dello show di Uomini e Donne. Infatti anche la puntata di oggi la vede protagonista di uno scoop. Gemma Galgani dovrà conoscere un nuovo corteggiatore. Ovviamente si tratta di uno dei pretendenti virtuali. Il terzo spasimante aveva iniziato a scriverle con il nickname Occhi Blu.

Oggi è arrivato l’atteso momento. Anche lui finalmente si mostrerà di persona alla dama torinese nello studio del dating show. Gianni Sperti, ovviamente, si è lasciato scappare un commento sarcastico alludendo alla frequentazione con Sirius: “Pensavo ci fosse il fidanzamento ufficiale“.

Gemma Galgani e il nuovo ammiratore si erano già incontrati in esterna. Quando Occhi Blu si presenta nello studio la dama ha una reazione molto diversa da quella avuta con Cuore di Poeta. Infatti Gemma Galgani si porta le mani al volto, sorridendo. Il loro incontro è molto piacevole per la dama, che è palesemente molto divertita e allegra. Occhi blu la invita a ballare una salsa, famosa per essere la danza del corteggiamento.

E Gemma Galgani, mentre ballava insieme a lui, lo invita: “corteggia, corteggia”. Ma cosa ne pensa l’opinionista con la lingua biforcuta del nuovo spasimante di Gemma Galgani? Tina Cipollari, vedendo Occhi Blu scendere le scale per fare il suo ingresso in studio, esclama: “Che fisicaccio”. La dama torinese intanto lo saluta con gioia. Ma subito lo spasimante fa storcere il naso a Gemma Galgani, quando manda il suo saluto alla “bellissima Tina”.

La dama non ne è stata molto contenta. Tina Cipollari nota subito che Occhi Blu è molto giovane e Maria De Filippi conferma che il nuovo spasimante ha 38 anni, l’opinionista non perde tempo.“E no, allora sei troppo grande” esclama, riferendosi alla giovane età di Nicola Vivarelli.

Poi continua, sempre alludendo alla frequentazione con Sirius, che sembra aver rubato il cuore alla dama Torunese: “Senti, ma in Sicilia cosa dicono di questa matta”? Ma Occhi blu è al corrente di quello che è successo? Che si è fidanzata con il suo nipotino”, ecco cone conclude, con malizia, Tina Cipollari, rivolgendosi a Maria De Filippi.