Uomini e Donne, Gianni Sperti provoca Roberta Di Padua: la reazione della dama

Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne tutti non hanno potuto fare a meno di notare l'opinionista lanciare delle frecciatine alla dama

Roberta Di Padua è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Da quando è tornata nel parterre femminile del programma di Maria De Filippi, la dama si ritrova spesso al centro di numerose discussioni. Durante l’ultima puntata del programma andata in onda, tutti non hanno potuto fare a meno di notare Gianni Sperti lanciare delle frecciatine proprio a lei.

Nelle ultime puntate dell’anno di Uomini e Donne i fedeli telespettatori del programma hanno notare che Roberta Di Padua è finita nel mirino di Gianni Sperti. In più occasioni, infatti, l’opinionista ha cercato di provocare la dama del programma lanciandole non poche frecciatine.

In queste ultime ore il nome di Gianni Sperti è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Sul web, infatti, molti utenti hanno criticato il suo comportamento, accusandolo di aver preso di mira la dama Roberta Di Padua.

Le accuse che l’opinionista muove nei confronti di Roberta riguardano soprattutto, secondo lui, l’incapacità da parte della dama di iniziare una conoscenza con qualcuno. Secondo Gianni Sperti, infatti, Roberta Di Padua si trova nel programma solamente per avere visibilità. Durante l’ultima puntata del programma andata in onda, l’opinionista ha rivolto alla dama queste parole:

Figurati, lei sta seduta lì ormai, fa la mummia. Adesso è diventata lei la mummia al posto di Gemma! Non esce più con nessuno.

Dopo le parole di Gianni non è tardata ad arrivare la risposta della dama. Nel dettaglio, Roberta Di Padua si è difesa cercando di spiegare a Gianni Sperti che la situazione non è quella che lui pensa.

Non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire se Roberta Di Padua riuscirà a fare la conoscenza di un cavaliere in modo da iniziare un percorso serio e duraturo.