Uomini e Donne, Gianni Sperti confessa: “Sono stato minacciato”

Lunedì 11 settembre Uomini e Donne ha finalmente aperto i battenti. Nonostante sia iniziato da pochi giorni, il programma condotto e prodotto da Maria De Filippi sta facendo molto parlare di sé per via di alcune liti non passate inosservate. Tra le tante, quella tra Gianni Sperti e Aurora Tropea.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 13 settembre Aurora Tropea ha pensato di far recapitare allo storico opinionista una confezione di zucchero. A questo punto Gianni Sperti è andato su tutte le furie ed ha criticato la dama, tirando in ballo una serie di scatti, secondo lui inadatti, condivisi da Aurora sulla sua pagina Instagram.

Queste sono state le parole che lo storico opinionista di Uomini e Donne ha rivolto alla dama:

Preoccupati della tua dignità, che hai condiviso delle foto in cui sei nuda. Una foto dove scrivi ‘chi vuole darmi la felicità?’. In quella foto non sembri umile. Non sono contro le foto nude, ma sei fuori luogo tu, che fai la paternale a tutti e poi pubblichi le foto nuda su Instagram. Io non sono né buono né cattivo.

Continuando, Gianni Sperti ha poi rivolto ad Aurora Tropea queste parole:

Sai cosa ti dispiace? Che io sono vero, anche se a te non piace. Tu non accetti la critica, vuoi essere elogiata da tutti. Dimmi che ti ho detto l’anno scorso per essere stato cattivo. Dice che non casca più nei teatrini, quando il teatrino l’ha iniziato lei! Non fare la buona samaritana. Non fai altro che puntare il dito contro le altre donne del parterre.

Ma non è finita qui. Stando anche a quanto rivelato da ‘Gossip e Tv’, l’opinionista di Uomini e Donne sarebbe stato minacciato da qualcuno che avrebbe preso le difese di Aurora. Queste le parole del magazine: