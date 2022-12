Uomini e Donne, Roberta Di Padua lancia una frecciatina a Gianni Sperti

Nel corso delle ultime ore il nome di Roberta Di Padua è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto è emerso, pare che la dama del programma di Maria De Filippi abbia lanciato una frecciatina all’opinionista Gianni Sperti. Scopriamo insieme che cosa ha fatto la dama di Cassino.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua provoca Gianni Sperti: le sue parole

In questi giorni parlando della sua avventura all’interno del programma di Maria De Filippi, Roberta Di Padua si è lasciata andare ad alcune rivelazioni che non sono di certo passate inosservate ai fedeli telespettatori di Uomini e Donne.

Nel dettaglio, la dama di Cassino non ha perso occasione per lanciare una frecciatina a Gianni Sperti. C’è da dire che in molte occasioni l’opinionista si è scagliato contro Roberta, soprattutto quando è emersa la notizia che la dama è uscita a cena con Riccardo Guarnieri, con il quale è scattato un bacio.

Queste sono state le parole che Roberta ha riservato per Gianni Sperti:

In questo momento a Gianni, e gli donerei una calza piena di dolcetti per addolcirlo un po’ visto che ultimamente è un po’ monello con me.

Al momento l’opinionista non ha rilasciato alcuna dichiarazione ed ha preferito rimanere in silenzio riguardo questa notizia che sta facendo molto chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Gianni Sperti risponderà alla frecciatina lanciata dalla dama di Cassino Roberta Di Padua.