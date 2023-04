Uomini e Donne, Giorgio Manetti pronto a tornare nel programma? L’indiscrezione

Giorgio Manetti è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. La storia d’amore con Gemma Galgani ha fatto chiacchierare i principali giornali di gossip e si è conclusa con la decisione dell’ex cavaliere di lasciare per sempre il parterre maschile del programma.

In questi giorni Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Nuovo Tv’ dove non sono passate inosservate alcune rivelazioni che l’ex cavaliere fiorentino ha fatto proprio sul programma di Maria De Filippi. Nel dettaglio, Giorgio Manetti ha confessato di essere disposto a tornare a Uomini e Donne.

Oltre a ciò, Giorgio Manetti si è lasciato andare ad alcune rivelazioni su Gemma Galgani. Queste sono state le sue parole:

E, continuando, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo.

L’intervista che Giorgio Manetti ha rilasciato a ‘Nuovo Tv’ è poi proseguita con alcune rivelazioni fatte in merito al suo possibile ritorno negli studi di Uomini e Donne. Queste sono state le parole del cavaliere:

Ritornare a fare Uomini e Donne? Se dovessi risponderti subito ti direi di sì. E comunque sì, tornerei e lo farei anche per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’. Il punto è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che molti di loro non ne siano in grado. Ritornare con Gemma? Secondo me lei dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna di classe.Non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità.