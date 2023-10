Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna a parlare del programma: “C’è una dama che ha attirato la mia attenzione, ecco chi è”

Nel corso delle ultime ore il nome di Giorgio Manetti è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex cavaliere del programma ha rilasciato un’intervista a ‘Tag24’ e non sono passate inosservate alcune parole spese nei confronti di alcune dame del programma. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Per prima cosa, Giorgio Manetti ha commentato la frequentazione che Gemma Galgani sta portando avanti con il cavaliere Maurizio. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non capisco come lui a 49 anni possa nutrire tutto questo interesse in Gemma.

E, continuando, l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha proseguito il suo discorso con queste parole:

Lo si capisce poi dagli atteggiamenti quando una persona è interessata oppure no. E io da spettatore non vedo tanto trasporto in questa coppia. Non credo assolutamente che questa storia possa avere un futuro. Non conosco bene Maurizio e non posso dare un giudizio. Ormai però quello di Gemma è un copione che si ripete. Lei è il fulcro del programma e chiaramente chi si avvicina in lei risente della pubblicità. Generalmente si tratta di storie che durano breve tempo.