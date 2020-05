Uomini e Donne; giù la maschera dell’Alchimista L'Alchimista entra in studio a volto scoperto! Sono tutti particolarmente sorpresi

Spesso negli ultimi giorni gli appassionati di Uomini e Donne si sono chiesti chi si celasse dietro lo pseudonimo dell’Alchimista. Finalmente, nella puntata di oggi, sarà svelato il mistero.

La puntata si aprirà con Armando Incarnato che viene chiamato da Maria De Filippi a chiarire un dubbio. Infatti delle indiscrezioni insinuano che abbia passato i mesi di quarantena con la sua ex Jeanette. Viene mandato in onda un video in cui vengono mostrati gli scatti che provano che i due erano insieme.

Ovviamente Armando nega, ma la sua ex, in collegamento, è sul piede di guerra. Così la puntata comincia con un’aspra litigata, che finisce con il cavaliere che abbandona lo studio. Subito dopo Veronica Ursida riceve un bellissimo bouquet di rose rosse, ma il mittente resta un mistero.

Il focus poi si sposta su Gemma Galgani, e la complicata situazione che sta venendo fuori tra lei, Sirius e Valentina Autiero. La dama del parterre non demorde nonostante i vari rifiuti e la Galgani si infastidisce parecchio. La dama del trono over si ingelosisce ancora una volta, mentre invece Sirius sembra lusingato da tante attenzioni.

Finalmente arriviamo al punto saliente della puntata. L’attenzione si sposta su Giovanna Abate e l’Alchimista entra in studio col volto scoperto! Tutti sembrano particolarmente sorpresi e il giovane ha tutti gli occhi puntati su di lui. L’opinionista gli chiede se si sente in imbarazzo e l’Alchimista risponde in modo affermativo.

Molte dame del parterre sembrano molto interessate al giovane. Tutti i telespettatori sono convinti di aver capito già da tempo l’identità del corteggiatore. Infatti tutti i sospetti sono sempre ricaduti su Davide Basolo.

Nelle ultime ore, però, una fan in privato ha fatto al vocalist la fatidica domanda: è lui il corteggiatore misterioso? Davide risponde di no, e riguardo alle somiglianze afferma che effettivamente ci sono, ma ribadisce di non essere lui l’Alchimista. Sarà vero? Lo scopriremo tra pochissime ore.