Uomini e Donne; Giovanna Abate e Sammy Hassan; decisioni in vista? Giovanna Abate e Sammy Hassan continuano la loro conoscenza fuori del programma, la redazione annuncia una sorpresa per loro

Il percorso a Uomini e Donne di Giovanna Abate e Sammy Hassan è giunto al termine. Ma la redazione del programma ha ancora una sorpresa in serbo per loro. I due hanno preso parte alla loro prima intervista dopo la scelta, dimostrandosi pronti a iniziare il loro percorso insieme lontano dai riflettori.

Qualche giorno fa un’indiscrezione afferma che uno degli autori ha annunciato una sorpresa per loro. Ma Sammy Hassan non sembra particolarmente entusiasta. Voci lasciano intendere che la sorpresa in questione, potrebbe riguardare la partecipazione a Temptation Island.

E che è proprio quest’ultima proposta a non convincere il nuovo compagno dell’Abate. Ma questo ancora non si sa. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. Giovanna Abate racconta che si era preparata un lungo discorso per far credere a Sammy Hassan che non l’avrebbe scelto.

Ma i suoi piani sono stati scombussolati dallo sguardo assente di Sammy, che l’ha portata a dirgli che sì e che lui era la sua scelta. Sammy è compiaciuto della riuscita del suo scherzo, che sicuramente è rimasto in linea con il loro percorso a Uomini e Donne, fatto di colpi di scena e alti e bassi.

Giovanna Abate dal canto suo dice: “Il solito cog*** fino alla fine. Ma che devo fare se il cuore mi porta da lui?”. Questo anche per giustificarsi riguardo la non scelta nei confronti di Davide Basolo. Poi Sammy Hassan prende la parola, spiegando i motivi del suo “Sì”.

Per Hassan il loto percorso a Uomini e Donne è stato a più livelli e le sensazioni che entrambi hanno provato e che forse non sono state colte dai telespettatori, non potevano che portare ad una reciproca scelta.”Si, mille volte sì” ecco le parole di Sammy. Di certo entrambi sanno che questo è solo l’inizio e che c’è tantissima strada da fare. Ora tutti aspettano i risvolti della fantomatica ‘Sorpresa’.