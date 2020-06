Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy, spunta la prima foto insieme Dal web arriva la prime foto di Giovanna e Sammy, i ragazzi sono sorridenti e complici

Dopo le ultime puntate di Uomini e Donne, in cui abbiamo assistito alla scelta di Giovanna Abate, possiamo vedere lei e Sammy Hassan uscire insieme dallo studio del programma. I due in questa settimana hanno passato molto tempo insieme, pubblicando molte foto insieme sui social.

Tuttavia ognuna delle foto che avevano postato prima di oggi, erano foto scattate dalla redazione o durante il programma. Oggi invece hanno postato uno scatto durante la loro vita quotidiana che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web.

La foto è stata pubblicata sul profilo instagram di Sammy, nella quale si può percepire la complicità che c’è tra la coppia.

Nella foto in questione Giovanna Abate stringe il collo di Sammy Hassan, il quale sta scattando la foto. Questa foto e la scelta sincera della tronista hanno fotto ricredere molte persone che criticavano la coppia. In molti infatti pensavano che Sammy Hassan avrebbe risposto “no” a Giovanna Abate e che i due non sarebbero usciti insieme, invece così non è stato.

Difatti non solo io corteggiatore ha risposto “si”, ma si è anche commosso nel portare le rose alla bella tronista. Sembra proprio che i due abbiano instaurato un bellissimo rapporto sin da subito. Invece cosa ne è stato della non scelta di Giovanna Abate? Davide Bosolo come sta vivendo la situazione? Pare che il corteggiatore stia provando ad andare avanti.

Ovviamente è rimasto molto deluso dalla scelta della tronista dopo il percorso fatto insieme e il legame che si era formato tra i due. Successivamente, poco tempo fa, si è sfogato nelle sua storie instagram, citando le parole di una canzone di Ultimo: “Provo a dimenticare, scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare. Ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo. Se resto chiuso a dormire. Quando dovrei incontrarlo”.