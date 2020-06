Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan Giovanna Abate sceglie Sammy Hassan: "Questa è la nostra magia, per questo la mia risposta è si"

In questa ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo assistito alla scelta di Giovanna Abate, che ha lasciato tutti senza parole. A seguito dell’addio tra la bella tronista e Davide Basolo è entrato in studio Sammy Hassan, la scelta della tronista.

Il primo ad essere chiamato è stato quindi Davide Bosolo, al quale Giovanna Abate ha confermato di non essere lui la sua scelta, lasciandola così davvero amareggiato e visibilmente deluso dalla decisione della tronista.

In seguito è entrato in studio Sammy Hassan, al quale la bella tronista ha confessato le sue emozioni aprendogli il suo cuore. Ma nonostante le parole romantiche di Giovanna Abate, Sammy Hassan aveva precedentemente programmato uno scherzo per la tronista nel caso in cui lei lo avesse scelto, per il quale il corteggiatore le ha rifilato un “No”.

Successivamente il corteggiatore è uscito dallo studio, scatenando l’ira della tronista che gli ha dato del falso in preda alla rabbia. Allora Giovanna Abate ha cercato conforto in Maria De Filippi, abbracciandola e ringraziandola per l’opportunità.

La conduttrice in evidente imbarazzo, essendo complice dello scherzo, ha invitato Giovanna Abate a sedersi e ha guardare il grande schermo che si trovava di fronte a lei.

In seguito all’uscita di Sammy infatti è stato trasmesso un video in cui il ragazzo diceva alla tronista: “Questa è la nostra magia. Per questo la mia risposta è si” per poi rientrare in studio con un gran mazzo di rose. A quel punto Giovanna Abate commossa e visibilmente stupita lo ha abbracciato sussurrandogli all’orecchio: “Mi stavo sentendo male, sei uno stupido”.

Si sono abbracciati e dal cielo sono iniziati a cadere i fatidici petali rossi, mentre i due si baciavano mascherina contro mascherina. Dopodiché hanno ringraziato e salutato tutti per poi uscire insieme dallo studio di Uomini e Donne.