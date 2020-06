Uomini e Donne, la scelta di Giovanna Abate Giovanna Abate ha fatto la scelta, la puntata e stata registrata il 3 giugno

Il 3 giugno è stata registrata la puntata della scelta di Giovanna Abate, che andrà in onda quasi con certezza il 9 giugno. La tronista romana, ha fatto un percorso molto interessante, stuzzicando la curiosità di molti telespettatori, anche grazie alla presenza dell’Alchimista e il mistero della sua identità.

Dalle indiscrezioni ci fanno sapere che Davide Basolo alias l’Alchimista, pare non sia riuscito a conquistare il cuore della bella tronista romana. Si sono svolte le registrazioni della puntata della scelta di Giovanna Abate, il momento tanto atteso dai fan, che darà inizio o fine a una storia d’amore, pere sia arrivato. La puntata andrà in onda come già detto il 9 giugno, ma vediamo cosa è successo.

La scelta di Giovanna Abate sarà un’ottimo modo per concludere la stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi chiude in bellezza. ‘Vicolo delle News’ da delle anticipazioni e, sappiamo così con certezza, che la scelta di Giovanna Abate sarà il corteggiatore Sammy Hassan.

È stato un percorso travagliato quello che ha visto protagonisti la bella tronista romana e Sammy, non sono mancati i litigi le incomprensioni ma anche la sospensione della loro conoscenza a causa del Look-down.

Solo dopo le riprese delle registrazioni del programma, Giovanna Abate ha potuto rincontrare Sammy Hassan. Molti fan hanno temuto per un ‘No’ da parte del corteggiatore e invece a sorpresa e inaspettatamente Sammy Hassan ha risposto “Va bene, proviamo”. Giovanna Abate si è così guadagnata un bel ‘SI’ e tra la delusione di Davide Basolo e la felicità della neo coppia, si festeggia.

Inizia così la conoscenza dei due fuori dal programma. Si vivranno una storia nella vita reale, con le sue difficoltà e lontano dai riflettori. Si conclude così la stagione di Uomini e Donne, con la nascita di un’altra coppia a cui auguriamo tanta felicità. Chissà se anche Gemma Galgani si conquisterà un ‘Si’ dal suo Nicola Vivarelli?