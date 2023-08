Uomini e Donne, Ida Platano sarà la nuova opinionista? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime il nome di Ida Platano è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex dama di Uomini e Donne potrebbe tornare nel programma di Maria De Filippi nelle vesti di opinionista. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata in queste ore.

Ida Platano nuova opinionista di Uomini e Donne? Nel corso delle ultime ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui l’ex dama potrebbe diventare la nuova opinionista nel programma affiancando Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì.

Il rumor in questione è stato lanciato dal portale ‘Blasting News’ ma non è ancora stato confermato né smentito. Stando alle indiscrezioni, pare che Maria De Filippi abbia contattato l’ex dama per offrirle il ruolo da opinionista nel programma. Anche se il gossip sta diventando sempre più insistente, alcuni riferiscono che in realtà la notizia sia una fake news.

Non ci resta che attendere le prossime per scoprire se Ida Platano sarà davvero la nuova opinionista di Uomini e Donne. Nel frattempo, l’ex dama si trova in Puglia insieme al suo fidanzato Alessandro Vicinanza con cui è finito al centro di una polemica. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Uomini e Donne, Ida e Alessadro lanciato una frecciatina a Riccardo Guarnieri? L’indiscrezione

In queste ultime ore non è passato inosservato il gesto social di cui Ida e Alessandro si sono resi protagonisti. Nel dettaglio, la coppia avrebbe lanciato una frecciatina a Riccardo Guarnieri.

La coppia ha infatti postato sulle propria pagina Instagram un video in cui hanno inquadrato il paese di Riccardo Guarnieri, Statte. Inutile dire che il gesto social degli ex protagonisti di Uomini e Donne è stato criticato dai molti utenti del web. Al momento Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle critiche rivolte per il gesto di cui si sono resi protagonisti.