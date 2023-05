Uomini e Donne, Ida Platano rompe il silenzio sul presunto tradimento di Alessandro Vicinanza: le sue parole

In questi giorni Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono ritrovati al centro del gossip per alcune voci in circolazione che stanno facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel dettaglio, i rumors in questione riguardano un presunto tradimento di Alessandro Vicinanza nei confronti dell’ex dama di Uomini e Donne. In seguito all’insistenza del gossip, Ida Platano è stata costretta ad intervenire rompendo il silenzio e smentendo i rumors in circolazione. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Alessandro Vicinanza ha tradito Ida Platano? Non si placano le voci riguardo l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Tutto è iniziato quando gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano ha condiviso sulle loro rispettive pagine Instagram una serie di segnalazioni su uno dei protagonisti del programma di Maria De Filippi che in molti hanno riconosciuto proprio in Alessandro Vicinanza.

In questi giorni la coppia non è mai intervenuta per commentare il gossip in questione ma l’insistenza delle voci a riguardo hanno costretto Ida Platano a rompere il silenzio e fornire alcuni chiarimenti.

x

Nel dettaglio, l’ex dama di Uomini e Donne è intervenuta smentendo le voci del presunto tradimento di Alessandro Vicinanza nei suoi confronti e affermando:

Quando uno vede delle cose allora può parlare. Ma se uno non vede niente e chiacchiera a vanvera sono problemi di altri e non miei.

Stando alle parole di Ida, dunque, la storia d’amore tra l’ex dama e Alessandro Vicinanza sembra procedere a gonfie vele e tra i due non sembrerebbe esserci alcuna crisi, come molti giornali di gossip hanno cercato di insinuare in questi ultimi giorni. Tra i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi sembra procedere tutto a meraviglia.