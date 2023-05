Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? L’ex dama rompe il silenzio e svela tutta la verità

Nel corso degli ultimi giorni sono emerse alcune voci riguardo Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Stando alle indiscrezioni, pare che i due ex protagonisti di Uomini e Donne stiano vivendo un periodo di forte crisi. Qualche ora fa l’ex dama del programma di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutta la verità riguardo il gossip tanto chiacchierato.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? Alcune Instagram Stories condivise dall’ex dama di Uomini e Donne in questi ultimi giorni hanno destato grande preoccupazione nei fan della coppia i quali hanno ipotizzato che i due starebbero vivendo un periodo di crisi. Nel dettaglio, Ida ha condiviso sulla sua pagina Instagram una frase che ha destato molti sospetti in tutti i suoi followers.

Queste sono state le parole dell’ex dama di Uomini e Donne:

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

Inutile dire che la frase scritta da Ida Platano ha scatenato una serie di gossip sui social.

Uomini e Donne, Ida Platano fa chiarezza sulla crisi con Alessandro Vicinanza

In seguito al gossip che si è scatenato sul loro conto, Ida Platano ha deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza in merito alle voci in circolazione. Queste sono state le parole spese dall’ex dama per chiarire la situazione: