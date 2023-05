Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e il gesto per Ida Platano: ecco cosa ha fatto

Nel corso delle ultime ore Riccardo Guarnieri è tornato a far parlare di sé. Il cavaliere di Uomini e Donne si è infatti reso protagonista di un gesto social che non è di certo passato inosservato agli occhi del popolo della rete. Scopriamo insieme cosa ha fatto.

Riccardo Guarnieri è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Come già anticipato, in queste ore il nome del cavaliere del programma di Maria De Filippi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un gesto di cui si è reso protagonista e che sta facendo chiacchierare il popolo del web.

Gli utenti social non hanno potuto fare a meno di notare il like che il cavaliere ha messo ad un video che lo ritraeva insieme all’ex Ida Platano. Nonostante il gesto sta facendo parecchio mormorare il web, al momento Riccardo Platano è rimasto in silenzio ed ha deciso di non commentare il gossip che lo vede protagonista in questi giorni.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e la frecciatina a Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Qualche settimana fa Riccardo Guarnieri è finito al centro del gossip per alcune frasi che molti hanno considerato come una vera e propria frecciatina rivolta ad Ida Platano e Alessandro Vicinanza:

Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo.

In seguito al caos che si è scatenato in seguito alle sue parole, il cavaliere è stato costretto ad intervenire chiarendo i motivi che lo hanno spinto a scrivere la frase in questione: