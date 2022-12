Uomini e Donne, Ida Platano scarta il regalo del fidanzato Alessandro: l’ex dama rimane senza parole

Il regalo fatto da Alessandro Vicinanza per Ida ha lasciato l'ex dama senza parole

Da quando hanno deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne per viversi al di fuori delle telecamere, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono una delle coppie più chiacchierate di questi ultimi mesi. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex dama è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme il perché.

Tutti coloro che la seguono sanno che Ida Platano è molto attiva sui social dove condivide momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. Qualche ora fa l’ex dama di Uomini e Donne, tramite una diretta Instagram, ha scartato il regalo di Natale fatto dal suo fidanzato Alessandro. Inutile dire che anche questa volta l’ex cavaliere ha lasciato la sua fidanzata senza parole.

La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele. I due, infatti, sono più felici e innamorati che mai e gli scatti social lo dimostrano. In queste ore l’ex dama di Uomini e Donne è apparsa in una diretta Instagram dove è rimasta stupita nel vedere che cosa le ha regalato per Natale il suo fidanzato Alessandro.

Nonostante abbiano trascorso il Natale da separati, Ida e Alessandro sono più complici e felici che mai. Come già anticipato, l’ex dama è apparsa su Instagram dove, in diretta, ha scartato i suoi regali. E quello del fidanzato Alessandro l’ha lasciata davvero senza parole.

Questo è quanto affermato dall’hairstylist:

Questo è di Ale! É Un pazzo.

L’ex dama ha mostrato a tutti il regalo di Natale fatto per lei dal suo Alessandro: un viaggio a Miami che presto la coppia vivrà insieme.

Dopo aver scartato il suo regalo di Natale, Ida Platano ha affermato: