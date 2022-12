Uomini e Donne, incidente domestico per Ida Platano: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Ida Platano è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso, pare che l’ex dama di Uomini e Donne sia rimasta vittima di un piccolo incidente domestico. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le sue attuali condizioni.

Tutti coloro che la conoscono sanno che Ida Platano utilizza molto i social per condividere momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. Nella giornata di ieri l’ex dama è apparsa sulla sua pagina Instagram per raccontare come procede l’amore con Alessandro Vicinanza. Ma i suoi followers non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Grande preoccupazione per i fan di Ida Platano. La fidanzata di Alessandro Vicinanza è apparsa sui social con un livido nero sotto l’occhio che ha attirato l’attenzione dei più curiosi. Sono stati molti coloro che hanno domandato ad Ida cosa è successo. L’ex dama del programma di Maria De Filippi ha confessato di essere rimasta vittima di un piccolo incidente domestico.

Queste sono state le parole di Ida Platano a riguardo:

Innanzitutto volevo ringraziarvi perché vi siete preoccupati per davvero. Il livido che ho sotto l’occhio me lo sono fatta, andando contro uno spigolo. Non è nulla di grave, sto bene. State tranquilli, nessuno mi ha dato un pugno.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: procede a gonfie vele l’amore tra la coppia di Uomini e Donne

Incidenti domestici a parte, c’è da dire che procede a gonfie vele l’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Qualche giorno fa l’ex dama di Uomini e Donne ha dichiarato riguardo il periodo d’oro che sta vivendo e riguardo il suo nuovo amore: