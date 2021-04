Uomini e Donne, il drastico cambiamento di Valentina Autiero ha lasciato tutti senza parole

É stata senza dubbio uno dei volti più noti del parterre femminile di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Valentina Autiero che ha rappresentato senza dubbio uno dei personaggi più amati del programma firmato Maria De Filippi. Con la sua ironia e schiettezza ha conquistato i telespettatori che continuano a seguirla anche sui social anche dopo l’abbandono del programma.

Nonostante la sua uscita da Uomini e Donne, Valentina Autiero è rimasto uno dei personaggi più amati del parterre femminile. Tanto che sono molti coloro che hanno deciso di seguirla sui social dove la donna condivide con i proprio followers tutti i suoi momenti quotidiani.

É di queste ore la condivisione da parte dell’ex volto del programma di un vero e proprio cambiamento che ha lasciato tutti senza parole. Valentina Autiero ha mostrato ai suoi followers il suo drastico cambiamento di look.

Stando ai post pubblicati da Valentina, sembra proprio che la donna abbia voluto rendersi protagonista di una vera e propria trasformazione. Infatti, Valentina si è mostrata sui social con un look completamente diverso rispetto a quello con cui siamo stati normalmente abituati a vederla.

L’ex protagonista del parterre femminile di Uomini e Donne ha infatti optato per un nuovo look dal colore biondo. Dopo la condivisione della sua nuova chioma bionda, Valentina Autiero ha scritto ai suoi followers:

Ormai è fatta, un po’ di sole e un po’ di luce! Volevo essere un po’ grano, un po’ miele, un po’ anni ’60.

Uomini e Donne, il percorso di Valentina Autiero all’interno del programma

Valentina Autiero ha lasciato la trasmissione qualche mese fa dopo la conoscenza con Germano. La loro relazione, però, non ha spiccato il volo e ciò ha provocato la fine della loro conoscenza. Dopo la storia con Germano, Valentina non è tornata nel programma in cerca dell’amore.

Nonostante ciò, sono molti coloro che la seguono con piacere sui social, mezzo con cui Valentina riesce a tenersi in contatto con tutti i suoi fan e con i quale condivide i suoi momenti di vita.