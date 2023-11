Uomini e Donne, il gesto di Maria De Filippi per Armando Incarnato lascia senza parole: cosa ha fatto la conduttrice

Quella andata in onda mercoledì 22 novembre è stata senza ombra di dubbio una puntata di Uomini e Donne piena di colpi di scena. Nel dettaglio, nel programma prodotto e condotto da Maria De Filippi tutti sono rimasti sorpresi da due grandi ritorni: quelli di Ida Platano come tronista e quelli di Armando Incarnato.

Come già anticipato, non è passato inosservato il gesto di cui si è resa protagonista la padrona di casa nei confronti del cavaliere. Inutile dire che quanto successo sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Armando rientra acclamato dal pubblico #uominiedonne pic.twitter.com/uV4ZHGDb2S — Barando out of context (@barandoutof) November 22, 2023

Appena aver fatto ritorno nello studio di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha svelato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il programma. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non stavo bene, ma non sono tornato come un agnellino. Ho un sospeso con Ida, vorrei ballare con lei. Rivederla qui.. non lo sapevo. Vorrei recuperare.

Al momento non conosciamo i dettagli in merito alla scelta di Armando Incarnato di abbandonare per un momento Uomini e Donne. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si comporterà il cavaliere in questa nuova stagione. I fedeli telespettatori del programma non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di saperne di più.

Uomini e Donne, il gesto di Maria De Filippi per Armando Incarnato spiazza: cosa ha fatto la conduttrice

Come già anticipato, nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 22 novembre, la padrona di casa Maria De Filippi si è resa protagonista di un gesto nei confronti di Armando Incarnato che sta facendo molto chiacchierare.

Non appena entrato in studio, la conduttrice ha salutato il cavaliere con due baci e scambiando con lui un caloroso abbraccio. Dal suo gesto, dunque, si capisce che Armando non è stato eliminato dal programma come si vociferava qualche mese fa.