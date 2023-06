Uomini e Donne, Jessica Antonini lancia pesanti accuse a Giulia Cavaglià: le sue parole

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio il percorso che Jessica Antonini ha fatto nel programma di Maria De Filippi. In queste ultime ore l’ex tronista sta facendo molto parlare di sé per alcune critiche lanciate all’ex corteggiatrice Giulia Cavaglià. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nella giornata di lunedì 5 giugno Giulia Cavaglià ha annunciato la fine della storia d’amore con il suo fidanzato a causa dei suoi continui tradimenti. Il gossip in questione è stato commentato da Jessica Antonini, la quale ha lanciato una serie di frecciatine all’ex tronista che non sono di certo passate inosservate.

Nel dettaglio, l’ex tronista di Uomini e Donne si è scagliata contro Giulia Cavaglià, alla quale ha rivolto queste parole:

Altro giro altri follower! Dovrebbe essere firmata Cavaglià cit. Ma se le prende l’attacco di panico per l’aereo figurati per le corna!daje, Giulia! Altre due sponsor e ti rifai pure l’intestino e arriverai ad essere carina. Una grande compassione va al nostro Francesco Sole, tranqui abbiamo tutti una cavaglia di cui sotterrarci.

Per quanto riguarda Francesco Sole, ricordiamo che lo YouTuber è stato a legato a Giulia Cavaglià ma la loro relazione non è andata in porto ed è quindi naufragata. Dopo la fine della loro storia, Francesco Sole e Giulia Cavaglià si sono lanciati accuse e recriminazioni reciproche.

Al momento Giulia Cavaglià ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle parole di Jessica Antonini. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponderà all’attacco dell’ex tronista, uno dei gossip più chiacchierati in queste ultime ore. Noi vi terremo sicuramente aggiornati.