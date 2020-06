Uomini e Donne; la scelta di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi Ci sarà una versione serale di Uomini e Donne in occasione della scelta di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi

Amici Speciali ha avuto un grande successo con le sue quattro puntate serali del venerdì in onda su Canale 5. Mediaset ha pensato bene di dare con Maria De Filippi, anche una versione serale del dating show di Uomini e Donne in occasione della scelta di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi.

In queste serate speciali del programma i protagonisti assoluti saranno i tronisti del Trono Classico. Ricordiamo che i tronisti durante l’emergenza Coronavirus erano stati messi tutti in “quarantena”. Solamente la tronista Giovanna Abate e Gemma Galgani del trono over era stata scelta per proseguire una versione del programma con corteggiamento a distanza, tramite messaggi online, versione 2.0 del programma.

Sono stati lasciati in quarantena i tronisti Daniele Dal Moro, Sana Shaimi e Carlo Pietropoli. Ora però è arrivato il momento anche per loro di fare la scelta. L’ex concorrente del Grande Fratello, Daniele Del Moro, che ha conosciuto e intrapreso una storia con Martina Nasoni, nei giorni scorsi è riapparso sui social e proprio per questo si sospetta che lui non farà alcuna scelta.

Ma Sara Shaimi e Carlo Pietropoli, faranno finalmente la loro scelta. Al momento sono previste due puntate serali dove probabilmente ce ne sarà una terza per fare il punto sulla situazione tra Giovanna Abate e Sammy. Per quanto riguardo il tronista Carlo Pietropoli, si pensava che la sua scelta fosse ricaduta su Ginevra Mancini l’ex corteggiatrice, ma questo pettegolezzo è stato presto chiarito sui social network.

A smentire la notizia è stata proprio l’ex corteggiatrice Ginevra Mancini, che chiarisce: “Ho lasciato il programma diversi mesi fa e la mia vita è andata avanti”. La ragazza si è rivelata estremamente infastidita dalle indiscrezioni nate sulla presunta relazione tra lei e il tronista Carlo Pietropoli.

Nessuno sa cosa è successo tra i due e come mai sia così risentita da questa storia. Ora non ci resta che seguire le puntate del serale.