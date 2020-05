Uomini e Donne, l’ex di Sammy Hassan dichiara che? L'ex fidanzata del corteggiatore Sammi Hassan dichiara: "Io odio le bugie"

L’ex gieffina, Lidia Vella, ha confermato di essere stata insieme a Sammy Hassan, corteggiatore di Giovanna Abate. L’ex fidanzata del corteggiatore rilascia delle dichiarazioni importanti. La loro frequentazione sembra essere giunta al termine quando Sammy ha confessato di non essere pronto ad una nuova relazione a causa di una sua vecchia storia d’amore, con Deianira Marzano la mamma di suo figlio.

A lanciare lo scoop è stata proprio Deianira Marzano che ha parlato del fatto, che durante la quarantena, si sarebbero visti più volte. Deianira Marzano ha aggiunto anche: “Addirittura lui chiamò Lidia e disse ‘Ho saputo che la mia ex moglie sta scrivendo su varie pagine di te perché ha saputo che ci siamo frequentati’”.

Lidia Vella ha confermato dicendo: “Voi mi conoscete, sapete che io odio le bugie. Non le dico. Anche perché quando sono uscita con questa persona era single. Sì, è tutto vero. Avevo intrapreso questa conoscenza, non ci trovo niente di male nel dirlo. Una conoscenza che però è durata da Natale a Santo Stefano, fino a quando io ho avuto la certezza che lui avesse ancora una situazione bella incasinata e pesante con la sua ex”.

Ha proseguito dicendo: “Da quel momento ho detto chi me lo fa fare, dal momento che è subentrata anche lei. Ho ricevuto insulti e cattiverie da parte di lei, sono cose che ho saputo da lui”.

Lidia ha anche consigliato a Sammy di risolvere la situazione con la sua ex moglie e, ha espresso un suo dubbio: “Dopo che questa cosa è uscita fuori, mi sorge spontanea una domanda. Questa cosa io non l’ho mai raccontata. Le uniche persone che la sapevano oltre me sono lui e la sua ex. Quindi, chi è che ha la bocca larga? Come è uscita questa cosa?”.

Allora Sammy Hassan, sentendosi preso in causa, si è difeso dicendo: “Sono amareggiatissimo. Trovo di una bassezza di livello tirar fuori fatti che fanno riferimento a una vita fa oggi con l’unico scopo di ottenere visibilità e di gonfiarsi la bocca con il mio nome a una settimana per me molto importante”.

E ha proseguito: “Attenzione a gonfiarvi la bocca insinuando cose che non stanno in piedi. Tutto questo sta compromettendo quella che è la stabilità e la serenità di mio figlio”.

Conclude dicendo: “Oggi ve lo dico con diplomazia, ma se continuate sarò costretto a procedere per vie legali”. Ora non ci resta che vedere cosa ne pensa la bella tronista romana, Giovanna Abate di tutta questa storia.