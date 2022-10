Uomini e Donne, Maria De Filippi su tutte le furie contro Pinuccia: il motivo

Senza ombra di dubbio Pinuccia è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. La dama non passa mai inosservata per le discussioni che ha con Tina Cipollari, oltre che per il grande amore che prova nei confronti di Alessandro. Nel corso delle ultime Maria De Filippi è esplosa contro di lei, andando su tutte le furie: scopriamo insieme il perché.

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne andata in onda Maria De Filippi è andata su tutte le furie ed ha rimproverato Pinuccia. La padrona di casa non ha infatti accettato la grande oppressione che la dama del trono over esercita nei confronti del cavaliere 92enne.

Dopo che Alessandro ha affermato di vedere Pinuccia solamente come un’amica di voler stare da solo, la dama è apparsa più carica che mai ed ha dichiarato di non credere alle parole del 92enne. A questo punto c’è stato bisogno dell’intervento di Maria De Filippi che, andando su tutte le furie, ha inveito contro Pinuccia rivolgendo alla donna queste parole:

Pinuccia non vuole venire né con te né con la signora! Pinuccia non devi elemosinare una cena, non si fa, non si obbliga un uomo. Lo sfinisci, per questo te lo dici! È buono come il pane, ti dice sì… Ha 92 anni e avrà diritto di fare ciò che vuole? Alessandro dille la verità, ovvero che stai bene da solo.

La reazione che Maria ha avuto nei confronti di Pinuccia ha lasciato tutti senza parole e non è passata inosservata ai presenti. La dama non si è però lasciata intimidire dalla padrona di casa e, dopo le parole di Maria, ha continuato a chiedere spiegazioni ad Alessandro.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se Pinuccia ha davvero compreso le parole dette da Maria De Filippi. La dama riuscirà a capire che Alessandro prova nei suoi confronti solamente amicizia? Staremo a vedere.