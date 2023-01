Uomini e Donne, le chat WhatsApp dimostrano chi ha mentito tra Alessandro e Paola

Durante le ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda non è passato inosservato il caso che si è creato in seguito alla frequentazione tra Alessandro e Paola. In merito alla loro conoscenza i due hanno fornito due versioni completamente opposte. Ma chi ha ragione? Ebbene, oggi alcune chat WhatsApp potrebbero dimostrare chi mente e chi dice la verità.

Tutti coloro che ogni giorno seguono Uomini e Donne non hanno potuto fare a meno di notare che il cavaliere Alessandro Sposito si è mostrato interessato a diverse dame presenti nel parterre femminile. Tra queste l’uomo ha deciso di frequentare Paola Ruocco. In seguito alla loro uscita si è creata una vera e propria polemica.

Dopo aver discusso a lungo al centro studio Paola si è lasciata andare ad una confessione: lei e Alessandro hanno passato la notte insieme. Dopo aver rivelato quanto accaduto, la dama ha anche svelato che il cavaliere le avrebbe chiesto di non confessare quanto successo tra i due.

Secondo Paola Ruocco, Alessandro le avrebbe chiesto di non rivelare nulla riguardo la notte trascorsa insieme poiché interessato ad altre dame del parterre femminile. Il cavaliere, invece, ha una versione completamente opposta sostenendo che tra lui e la dama ci fosse una sorta di accordo.

In seguito alle versioni differenti e contrastanti da parte dei due, la padrona di casa Maria De Filippi ha deciso di mostrare alcuni spezzoni delle chat WhatsApp. In seguito a quanto mostrato, Gianni Sperti ha inveito contro la dama rivolgendole queste parole:

È chiaro, ho riferito quello che abbiamo detto ieri non vuol dire ‘quello che abbiamo fatto ieri.’ Hanno parlato di qualcosa!

Stando alle chat WhatsApp, dunque, sembra che l’ipotesi del cavaliere Alessandro sia quella più accreditata. Non ci resta che scoprire se la padrona di casa deciderà di trattare ancora la questione legata ad Alessandro e Paola.