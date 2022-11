Uomini e Donne, le prime parole di Ida e Alessandro dopo l’uscita dal programma

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dove, ovviamente, non sono potuti mancare i colpi di scena. Se la tronista Federica Aversano ha deciso di abbandonare la trasmissione, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi per vivere la loro storia al di fuori della trasmissione.

Ida e Alessandro sono usciti insieme da Uomini e Donne. Dopo numerosi alti e bassi e tira e molla, la coppia ha deciso di viversi al di fuori, lontano dalle telecamere e da quella luce dei riflettori ai quali sono stati esposti per moltissimo tempo. Sui social, nel frattempo, sono apparse le prime parole dei due dopo aver deciso di abbandonare la trasmissione.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza escono insieme da Uomini e Donne, le prime parole dopo l’uscita

A distanza di una settimana dalla loro scelta, sembra che la frequentazione tra Ida e Alessandro proceda a gonfie vele. La coppia è molto attiva sui social, dove spesso condivide scatti accompagnati da dolci dediche.

Proprio come quello condiviso qualche ora fa da Ida Platano che ha voluto dedicare alla sua dolce metà queste parole:

Ogni volta che mi guardi nasco dai tuoi occhi…

In seguito alla decisione di abbandonare Uomini e Donne, Ida e Alesandro sono stati intervistati dai microfoni di WittyTV. Queste sono state le parole del cavaliere riguardo l’amore con Ida:

É stata una settimana piena di emozioni. Stamattina ho detto: “Io me ne vadi da lì” […] Ieri sera ho detto a Ida: “Mi sento il tuo fidanzato…” […] Ho sempre avuto delle forte sensazioni e delle forti emozioni per Ida, sin da quando sono sceso per la prima volta per lei.

Ida Platano, invece, ha rivelato: