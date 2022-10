Uomini e Donne, sapete dove vive Alessandro Vicinanza? Ecco la sua casa da sogno con un dettaglio pazzesco

Alessandro Vicinanza è uno dei protagonisti principali di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore il cavaliere del trono over sta occupando le pagine dei principali giornali di gossip per aver aperto le porte del suo appartamento. La redazione del programma, infatti, ha raggiunto Alessandro nella casa dove vive e che ha arredato da solo.

In questi giorni Alessandro Vicinanza ha aperto le porte della sua casa alla redazione di Uomini e Donne. In un’intervista rilasciata al giornale ‘Uomini e Donne Magazine’, il cavaliere del Trono Over ha confessato di essere molto geloso del suo nido.

Pare infatti che Alessandro tenga molto al suo appartamento, arredato da lui stesso curando ogni minimo dettaglio. Queste sono state le sue parole a riguardo:

L’appartamento è arredato con gusto e curato nei minimi dettagli.

Il cavaliere non ha mai nascosto di avere la possibilità di vivere una vita agiata e per questo ha deciso di non trascurare nessun angolo della sua abitazione.

Stando a quanto emerso dal giornale ‘Uomini e Donne Magazine’, Alessandro Cavaliere vive in un appartamento molto spazioso e luminoso. Riguardo la casa in cui vive, il cavaliere campano ha dichiarato:

Appena l’ho comprata l’ho ristrutturata tutta, stravolgendola completamente. In questo modo ho avuto la possibilità di farla esattamente come la volevo e devo ammettere che ne sono abbastanza geloso: a casa mia non faccio entrare tutti e, soprattutto, non faccio entrare tutte.

E, continuando, il protagonista di Uomini e Donne ha aggiunto:

È quasi un tempio “sacro” dedicato esclusivamente a me e alle mie ‘bambine’, Olivia e Cleopatra. Persino mia madre non ci viene tanto spesso!

L’interno della casa di Alessandro, colorato e arredato con cura, trasmette relax e pace. Oltre alla camera da letto, l’ambiente più importante della sua casa è il soggiorno. Qui si trovano un grande divano e una tv grazie ai quali il cavaliere può trascorrere momenti di relax.