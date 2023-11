Uomini e Donne, l’ex dama Sabrina Ricci una furia contro il programma: “Non ci tornerei”

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne si ricorderanno senza ombra di dubbio di Sabrina Ricci, ex dama il cui nome è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine di cronaca rosa. In questi giorni Sabrina ha rilasciato un’intervista a ‘Fralof’ dove si è lasciata andare ad alcune confessioni sul programma di Maria De Filippi che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Stando alle parole di Sabrina Ricci, oggi la maggior parte dei cavaliere e delle dame che fanno parte del parterre di Uomini e Donne perdono tempo per restare il più possibile all’interno del programma:

Quando ho iniziato la storia con Claudio, ci ho discusso, ci siamo lasciati, poi però via, ci sono pressioni per uscire perché lo scopo è quello a meno che adesso non è cambiato e piace di più il discutere, la litigata, piuttosto che il formarsi della coppia.

In seguito, l’ex dama di Uomini e Donne ha svelato che, per il momento, non tornerà nel programma. Queste sono state le sue parole a riguardo:

In questo momento non lo rifarei. Io sono stata benissimo, mi sono divertita, ora lo vedo un po’ diverso. È un continuo attacco reciproco, se vai in un programma del genere ci vai con uno scopo, se devi stare tutto il giorno a combattere con tutto il resto del mondo, non ce la farei. Io non ho subito certi attacchi.

Ma non è finita qui. L’intervista che Sabrina Ricci ha rilasciato a ‘Fralof’ è poi proseguita con alcune rivelazioni che l’ex dama ha fatto nei confronti di Aurora Tropea:

Aurora è un massacro, è un’arena tutti i giorni, io le voglio bene – sottolinea – A volte è anche lei, potrebbe evitare determinate situazioni però io non ci arriverei a una cosa del genere perché io mi alzo e spacco la sedia in testa a qualcuno […]

E, concludendo, l’ex dama ha poi aggiunto: