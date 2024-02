Uomini e Donne, lo sfogo di Riccardo Guarnieri sul trono di Ida Platano: le parole dell’ex cavaliere non sono passate inosservate

Riccardo Guarnieri, ex compagno dell'attuale tronista, Ida Platano, giudica la scelta della dama di rimettersi in gioco

Riccardo Guarnieri deve la sua fama al talk show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Ha iniziato la sua partecipazione al programma nel 2018, dove ha conosciuto Ida Platano, dama del trono over. Tra i due è iniziata una frequentazione, che poi è diventata una vera storia d’amore che ha appassionato molti telespettatori.

Una storia caratterizzata da molti alti e bassi che hanno portato alla rottura definitiva nel 2022. Successivamente Ida si rimette in gioco ed approfondisce la conoscenza con Alessandro Vicinanza. Tra i due scoppia l’amore e lasciano insieme il programma. Tuttavia, la loro storia dura meno di un anno ed Ida dopo poche settimane ritorna in studio, ma questa volta nel ruolo di tronista.

Riccardo definisce questa situazione un po’ affrettata, infatti dice:

Dal mio punto di vista è una scelta un po’ accelerata, ma ognuno ha i propri tempi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Riccardo Guarnieri (@riccardo_guarnieri)

Quando gli viene chiesto se tra loro c’è ancora del bene, Guarnieri risponde:

No, lei non prova un vero affetto per me, altrimenti mi avrebbe fatto le condoglianze quando è morto mio nonno.

Chiuso il discorso sulla tronista, ci tiene a smentire i rumors riguardo un suo possibile ritorno in trasmissione. Dice di star frequentando una persona, con la quale non è ancora fidanzato, ma è molto coinvolto. Non svela il nome della sua attuale “compagna“, ma si limita a descrivere quello che prova in questo momento: