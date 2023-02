Uomini e Donne, Luca Daffrè è il nuovo tronista

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia di gossip che sta facendo il giro del web e che sta interessando tutti i fedeli fan di Uomini e Donne. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Lucca Daffrè è il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo gossip.

Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e Donne. A rendere pubblica la notizia è stata la pagina ‘Il Vicolo delle News’. Il sito, oltre a rivelare la news in questione, ha anche condiviso alcune immagini del modello e influencer immortalato nel registrare il suo video di presentazione.

Ricordiamo che Lua Daffrè è un volto noto del piccolo schermo, nonché una vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi. Qualche anno fa, infatti, Luca ha partecipato come corteggiatore e, successivamente, è stato scelto per partecipare come tentatore a Temptation Island. Ma non è finita qui.

Tutti lo ricordiamo, lo scorso anno, come naufrago dell’Isola dei Famosi. Qui il nuovo tronista di Uomini e Donne si è contraddistinto per le sue qualità e per essere arrivato in finalissima al fianco di Nicolas Vaporidis.

Lo sfogo di Luca Daffrè dopo l’Isola dei Famosi

Nonostante sia arrivato secondo nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, Luca trascorso in Honduras momenti tutt’altro che semplici. Dopo essere tornato in Italia, infatti, il nuovo tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. Queste sono state le sue parole: