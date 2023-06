Fabrizio Corona: l’ultima foto di Silvio Berlusconi che non ha mia pubblicato

Stando ad alcune indiscrezioni emerse in rete, Fabrizio Corona sarebbe in possesso dell’ultima foto di Silvio Berlusconi prima della morte. In ogni modo, l’ex re dei paparazzi avrebbe deciso di non comprare lo scatto per non approfittarsene di un momento così delicato come quello che l’ex premier ha trascorso nei suoi ultimi giorni di vita.

Il giorno 12 giugno 2023 è venuto a mancare Silvio Berlusconi. Numerosi sono stati personaggi televisivi che hanno voluto porgere l’ultimo saluto all’ex leader di “Forza Italia”. Tra questi ultimi troviamo anche Fabrizio Corona il quale ha dimostrato tutta la sua stima all’ex premier.

Nel corso degli ultimi giorni, l’ex re dei paparazzi ha fatto sapere di essere in possesso dell’ultima foto di Silvio Berlusconi. A raccontarlo è stato lui stesso attraverso la condivisione dell’articolo di “Mowmag”. L’immagine in questione sarebbe stata scattata prima del ricovero al San Raffaele il 9 giugno, quando l’ex premier si era voluto recare nella sua Milano 2.

L’ex leader di “Forza Italia” è apparso insieme alla sua compagna Marta Fascina e le sue guardie del corpo mentre mangiava un ghiacciolo e sorrideva. Nonostante il sorriso che lo ha sempre contraddistinto, il padre di Pier Silvio Berlusconi è apparso sofferente a causa della malattia.

In totale, le foto sarebbero quattro e tutte sarebbero state inviate a Fabrizio Corona attraverso una mail. In ogni modo, il diretto interessato ha deciso di non comprare tali scatti per non lucrare sulla malattia di Berlusconi. Lui stesso ha dichiarato che non si sarebbe mai reso protagonista di un gesto simile in quanto la sua vita: