Uomini e Donne, Luisa Monti ricoverata in ospedale prima delle nozze: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che ha creato una grande preoccupazione tra tutti i fan di Uomini e Donne. L’ex dama Luisa Monti è stata ricoverata d’urgenza in ospedale prima delle nozze. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Luisa tramite alcune Instagram Stories. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Luisa Monti ricoverata d’urgenza in ospedale. Stando alle sue parole, l’ex dama di Uomini e Donne ha avvertito un malore nel corso delle mattinata e, in seguito alla chiamata al 118, è stata trasportata urgentemente in ospedale. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto. Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope.

Al momento, dunque, non abbiamo notizie certe e, stando a quanto rivelato dall’ex dama, pare che Luisa sia stata colpita da una sincope. Nel dettaglio, la donna avrebbe avuto un’improvvisa riduzione della frequenza cardiaca che le avrebbe causato una perdita momentanea della coscienza.

Uomini e Donne, Luisa Monti pronta alle nozze: tutti i dettagli

Forse non tutti sanno che presto l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi convolerà presto a nozze. I fiori d’arancio sono previsti per il prossimo 7 dicembre. Anche per questo motivo, dunque, il malore avuto stamane ha preoccupato molto la dama.

Luisa sposerà l’ex cavaliere Salvio Calabretta, conosciuto proprio nella trasmissione di Maria De Filippi. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’ex dama renderà pubblico qualche retroscena in più riguardo il malore che l’ha colpita. Nel frattempo, non ci resta che farle i migliori auguri per il suo imminente matrimonio.