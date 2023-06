Uomini e Donne, lutto per Barbara De Santi: l’annuncio social commuove

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio Barbara De Santi. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex dama del programma di Maria De Filippi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per un annuncio che non è passato inosservato. Scopriamo insieme cosa è successo.

Lutto per Barbara De Santi. Come già anticipato, in queste ultime ore l’ex dama di Uomini e Donne si è resa protagonista di un annuncio social che ha commosso tutti. Nel dettaglio, Barbara ha condiviso sulla sua pagina Instagram una serie di immagini che la ritraggono in compagnia di un uomo.

Gli scatti in questione sono stati poi accompagnati da queste commoventi parole:

Eravamo giovanissimi, eravamo due corpi e un’anima sola. Sei stato il grande amore della mia vita. R.I.P.

Stando alle sue parole, dunque, questo sarebbe un vero e proprio periodo di lutto per Barbara De Santi. In questi giorni l’ex dama di Uomini e Donne sta facendo i conti con la perdita di quello che è stato il suo compagno.

Uomini e Donne, Barbara De Santi pronta a tornare nel programma? L’indiscrezione

Nel corso degli ultimi giorni il portale ‘Blasting News’ ha lanciato una clamorosa indiscrezione su Barbara De Santi. Stando a quanto rivelato dal noto giornale, pare che ci sia la possibilità che l’ex dama di Uomini e Donne possa tornare nel programma a partire dalla prossima stagione.

Al momento, ovviamente, la notizia non è stata ancora confermata né smentita. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Barbara De Santi rivelerà ulteriori dettagli riguardo il suo presunto ritorno nel programma di Maria De Filippi. Noi vi terremo sicuramente aggiornati.