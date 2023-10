Uomini e Donne, malore per Gemma Gelgani, medico costretto ad intervenire: cosa è successo

Gemma Gelgani non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della storica dama di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Gemma ha lasciato lo studio per via di un malore. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In questi giorni sta facendo molto chiacchierare la frequentazione tra Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio. La storica dama di Uomini e Donne non ha preso per niente bene la decisione del cavaliere che ha scelto di interrompere la conoscenza con la dama.

Dopo la delusione per la decisione di Maurizio e le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, Gemma Galgani ha sentito il bisogno di lasciare per un momento lo studio, rivelando alla padrona di casa Maria De Filippi di non stare bene. Mentre era dietro le quinte, Gemma è stata visitata da un medico e raggiunta in seguito da Rudy Zerbi.

Le immagini dell’incontro tra Gemma Galgani e Rudy Zerbi sono state mostrate nello studio di Uomini e Donne, scaturendo una serie di commenti da parte della storica opinionista Tina Cipollari. Anche Maria De Filippi ha commentato la vicenda con queste parole:

Le sta tenendo compagnia.

Successivamente Gemma Galgani ha rivelato di non sentirsi bene e le sue parole hanno scatenato una serie di commenti ironici da parte di Tina Cipollari. La storica opinionista ha infatti dichiarato:

L’ho detto che non sta bene, ha la febbre.

Non ci resta che attendere la prossima puntata di Uomini e Donne per scoprire cosa succederà tra Gemma e Maurizio.