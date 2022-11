Uomini e Donne, Biagio Di Maro pronto a tornare nel programma: l’indiscrezione

Uomini e Donne è senza ombra di dubbio il programma più amato del piccolo schermo italiano. Nella trasmissione di Maria De Filippi i colpi di scena non mancano mai e al gossip sull’abbandono di Ida, Alessandro e della tronista Federica Aversano si aggiunge quello del ritorno nel parterre maschile di uno storico protagonista del programma. Di chi stiamo parlando? Stando alle indiscrezioni, pare che Biagio Di Maro sia tornato in trasmissione.

Biagio Di Maro è stato da sempre uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. In questi ultimi giorni il nome dell’ex cavaliere è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle indiscrezioni, sembra che Biagio tornerà nel programma.

A rendere nota la notizia è stata la pagina ‘Uomini e Donne Classico e Over’. Il portale ha annunciato il ritorno del cavaliere nel parterre maschile della trasmissione di Maria De Filippi. Pare che l’uomo sia pronto anche a spiegare i motivi della sua assenza durante questa prima parte del programma.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere il ritorno di Biagio sul piccolo schermo. Al momento non ci è dato sapere cosa l’ha spinto ad assentarsi per un po’ dal programma ma, stando alle indiscrezioni, pare che il cavaliere sia pronto a giustificare il motivo della sua assenza.

Uomini e Donne, Biagio Di Maro torna; Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Federica Aversano abbandonano

É di questi ultimi giorni la notizia della scelta maturata da Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Federica Aversano di abbandonare la trasmissione. Nel dettaglio, la scelta della tronista è legata ad alcune difficoltà incontrate nel presentarsi ad ogni registrazione.

Per quanto riguarda invece Ida e Alessandro, pare che la coppia abbia deciso di concedersi una possibilità e di viversi fuori, lontano dai riflettori a cui sono costantemente esposti.