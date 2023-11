Uomini e Donne, Maurizio Laudicino sulla frequentazione con Elena: ecco la verità

Dopo il suo addio a Uomini e Donne, Maurizio Laudicino si è lasciato anche ad alcune dichiarazioni inedite in occasione di un’intervista esclusiva. L’ex cavaliere ha rotto il silenzio sulla sua frequentazione con Elena.

Dopo aver abbandonato lo studio di Uomini e Donne insieme a Elena, Maurizio Laudicino è tornato ad occupare il centro dell’attenzione mediatica. Raggiunto dai microfoni di “Coming Soon”, l’ex cavaliere ha svelato alcuni inediti retroscena sulla sua vita privata.

L’intervista esclusiva ha fornito un’occasione unica per conoscere il lato più personale e privato di Maurizio. Quest’ultimo si sta adattando alla sua vita al di fuori delle telecamere del programma di Maria De Filippi:

Sto bene, sto cercando di tornare alla normalità ma faccio ancora fatica. Tre mesi di registrazioni nella quotidianità pesano per una persona iperattiva e molto impegnata su più fronti come me, per cui adesso la sono a casa da giorni. Dopo la registrazione di Halloween sto riprendendo progressivamente in mano la mie cose.

Per quanto concerne la sua separazione da Uomini e Donne, l’ex cavaliere ha condiviso apertamente le sue attuali sensazioni e stati d’animo:

Ti dico la verità, sollevato no perché è stata una scelta repentina, non calcolata, che non avevo programmato in quel momento. Elena in qualche modo mi ha sorpreso non mi aspettavo una sua uscita in quel momento. Sicuramente per il mio lavoro non dover registrare più giorni a settimana mi consente di tornare a fare il mio lavoro con i miei tempi- E’ stata comunque una esperienza forte, vera, direi unica.

Infine, ecco svelata la verità sulla frequentazione con Elena. Queste sono state le sue parole: