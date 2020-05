Uomini e Donne, Pamela Barretta e Enzo Capo storia finita Pamela Barretta ammette: “Quella con Enzo Capo era un relazione sbagliata” e lo attacca con numero storie sul suo profilo Instagram

La storia d’amore tra Pamela Barretta ed Enzo Capo sembra ormai giunta definitivamente al termine. La ex coppia ha avuto dei forti scontri sui social, in cui si scagliavano accuse e offese l’uno contro l’altro. I due non sono riusciti a parlare e a confrontarsi in modo privato, preferendo offendersi sulle storie dei loro profili Instagram.

I motivi che li hanno spinti a lasciarsi sono svariati e tutti relativi a delle mancanze di rispetto che hanno avuto luogo pubblicamente, infatti nel giro di pochissimo tempo la loro storia era già sulla bocca di tutti. Tutto ciò è avvenuto quando Pamela si è resa conto di essere vittima di una relazione tossica, decidendo di dire definitivamente addio al suo, ormai ex, Enzo Capo.

La donna, ex partecipante del programma Uomini e Donne, continua parlare del comportamento del suo ex fidanzato sul suo profilo Instagram. Il più grande vizio di Pamela nelle sue relazione è proprio quello di criticare i suoi ex sui suoi social. Proprio questo suo atteggiamento ha causato le prime discussioni con Enzo Capo.

A seguito delle numerosissime liti avute all’interno dello studio di Maria De Filippi, Pamela è tornata sul suo profilo per inveire contro Enzo Capo e per esprimere il suo ultimo punto di vista, chiudendo così definitivamente la loro storia d’amore.

Ma adesso, la ex dama torna all’attacco nelle sue storie mostrandosi vittima di una relazione sbagliata e affermando che: “Le dico che avrei volontà di consegnarli di persona” quando? Mai successo!! Ti ricordo che non mi hai mai risposto!2

E continua: “Nonostante ho sempre cercato un confronto senza le telecamere. Dopo ciò ho chiuso. A me non interessa chi ha torto o ragione… la signora Maria De Filippi ha spiegato che non ero li per litigare, al contrario di qualcun’altro che è venuto solo per sputare veleno e salvarsi la faccia! “. Insomma, parole forti e sicuramente dettate dalla rabbia.