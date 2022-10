Uomini e Donne, Raffaella Mennoia in tribunale: il motivo

Nel corso delle ultime ore il nome di Raffaella Mennoia sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto dichiarato sulla sua pagina Instagram, l’autrice di Uomini e Donne si prepara ad affrontare un processo penale. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda.

Raffaella Mennoia in tribunale. Con un messaggio scritto sulla sua pagina Instagram personale, l’autrice di Uomini e Donne, nonché braccio destro di Maria De Filippi, ha annunciato ai suoi followers di dover affrontare un processo penale per alcuni fatti avvenuti a suoi danni. Queste sono state le parole con cui la Mennoia ha dato l’inaspettata notizia:

Tra qualche giorno dovrò affrontare un processo penale a causa di alcuni fatti avvenuti a miei danni. Dovrò chiedere giustizia ad un tribunale per qualcosa che ancora oggi mi turba, nella difesa del mio lavoro e della mia onestà. “Non posso evitare di immedesimarmi in tutte quelle persone che a gran voce reclamano giustizia dovendo rivivere ciò che hanno subito.

Il post dell’autrice di uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo italiano continua con queste parole:

Subire un processo,è sempre faticoso. Affrontarlo per dover difendere quello per il quale si è lottato faticato e sacrificato moltissimo della propria vita è doveroso, specialmente verso se stessi. Ugualmente lo spero verso chi ha subito a mezzo social diffamazioni haters e cyber bullismo gravi come nel mio caso.