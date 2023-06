Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri lancia l’ennesima frecciatina a Ida e Alessandro: cosa ha fatto

Nel corso delle ultime ore il nome di Riccardo Guarnieri è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che il cavaliere di Uomini e Donne abbia lanciato l’ennesima frecciatina a Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

Riccardo Guarnieri non smette mai di far parlare di sé. Come già anticipato, il cavaliere di Uomini e Donne in queste ore sta facendo molto chiacchierare in seguito ad una frecciatina lanciata a Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Nel dettaglio Riccardo, sotto le note del brano ‘The Shark Theme’, ha ripreso un rospo.

All’immagine in questione il cavaliere del programma di Maria De Filippi ha accompagnato questa ironica didascalia:

E pensare che finora nel avevo sentito solo parlare.

Dal momento che il simbolo di Ida Platano e Alessandro Vicinanza è un rospo che i due si sono anche tatuati anche sul polso, in molti hanno visto nelle parole di Riccardo una vera e propria frecciatina nei confronti della coppia.

Al momento Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono rimasti in silenzio e hanno deciso di non esprimersi in merito alla frecciatina lanciata da Riccardo Guarnieri. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se gli ex protagonisti di Uomini e Donne risponderanno a Riccardo.

Per altri, invece, le parole di Riccardo Guarnieri rappresentano una frecciatina nei confronti di Armando Incarnato il quale, qualche giorno fa, ha scritto una dedica social per Ida Platano: