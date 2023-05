Uomini e Donne, Roberta Di Padua commenta la notizia della rottura tra Nicole e Carlo: la sue parole

Quello di Nicole Santinelli è stato un trono piuttosto turbolento. Tutti coloro che hanno seguito il percorso della tronista non hanno potuto fare a meno di notare gli attriti nati tra Nicole e Roberta Di Padua la quale ha attaccato pesantemente l’ex tronista accusandola spesso di essere falsa e senza contenuto. A distanza di qualche ora dalla notizia della fine della storia tra Nicole e Carlo, Roberta ha commentato il gossip più chiacchierato del momento. Scopriamo insieme come ha reagito la dama di Uomini e Donne.

Nella giornata di sabato 27 maggio, tramite una diretta Instagram, Carlo Mancini ha annunciato la fine della storia con Nicole Santinelli. Sono stati molto colore che, dopo l’annuncio dell’ex corteggiatore, hanno atteso la reazione di Roberta Di Padua all’annuncio dell’ex tronista.

A qualche ora di distanza dalla notizia della separazione tra Nicole e Carlo, Roberta Di Padua è tornata sui social. Secondo alcuni la dama del Trono Over ha lanciato una mega frecciatina all’ex tronista di Uomini e Donne. Nel dettaglio, Roberta ha condiviso un’Instagram Story in cui non sono di certo passate inosservate le sue parole.

La dama di Uomini e Donne ha postato una foto che ritrae un bicchiere di vino bianco e all’immagine ha accompagnato questa breve didascalia:

Vi sto leggendo… vi amo!

Anche se non si è espressa direttamente in merito alla fine della storia tra Nicole e Carlo, molti hanno visto nelle parole di Roberta Di Padua una vera e propria frecciatina nei confronti dell’ex tronista.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Roberta Di Padua romperà il silenzio e dirà la sua in merito al gossip più chiacchierato di questi ultimi giorni.