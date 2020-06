Uomini e Donne; scontro tra Armando Incarnato e Giovanni Giovanni e Armando si scontrano duramente, interviene la sicurezza

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Giovanni ha detto addio al noto programma televisivo. Il cavaliere infatti sembra non gradire il contesto televisivo dove si è scontrato più volte e duramente con molti cavalieri, in particolar modo con Armando Incornato.

Giovanni ha dichiarato di voler lasciare il programma per trovare la sua anima gemella lontano dai riflettori. L’uomo stava frequentando Veronica, che ha deciso di seguirlo fuori dal programma. Giovanni ha successivamente raccontato alcuni retroscena del programma dichiarando di aver avuto un discussione molto pesante con un altro protagonista del trono over, Armando Incarnato arrivando quasi ad una rissa tra i due uomini.

Tuttavia la scena di questo scontro non è mai stata trasmessa in televisione. Pare proprio che lo scontro tra i due cavalieri, sia avvenuto poiché Giovanni voleva difendere Veronica Ursida dagli attacchi di Armando Incarnato. Difatti Giovanni, vedendo Veronica in difficoltà, a seguito degli attacchi di Armando Incarnato, non è riuscito a trattenersi e ha inveito contro il cavaliere.

Inoltre Giovanni ha dichiarato di non aver mai stimato Armando Incarnato proprio a causa del suo comportamento e dei suoi atteggiamenti. Pare che l’antipatia fosse reciproca poiché i due sono arrivati ad uno scontro fisico.

Giovanni ha affermato: “Ho messo quasi le mani addosso ad Armando, una rissa sfiorata solo grazie all’intervento della sicurezza dello studio”.

Tuttavia questo retroscena che vedeva partecipi i due cavalieri è stato tagliato dalla puntata. A seguito della rissa però Giovanni si è dichiarato pentito del suo atteggiamento, poiché secondo lui non valeva la pena di arrabbiarsi così tanto per una persona come Armando Incarnato.

Giovanni lo considera un uomo di basso livello poiché attacca le donne fino a farle arrivare alle lacrime. Saranno vere le dichiarazioni di Giovanni? Oppure la storia è andata diversamente? A queste dichiarazioni non è ancora arrivata replica da Armando Incarnato ma probabilmente arriveranno presto, date le importanti parole utilizzate da Giovanni.