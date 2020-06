Uomini e Donne, Veronica Usida, Giovanni vuole lasciare il programma Veronica Ursida nella bufera delle polemiche, il suo cavaliere Giovanni vuole abbandonare il programma

Notizia inaspettata per i fan di Uomini e Donne, nel corso della puntata Giovanni il corteggiatore di Veronica Ursida ha affermato di voler lasciare il programma dal momento che la sua conoscenza con la dama non va per il verso giusto.

Tuttavia ha affermato anche di non volere che Veronica Ursida lasci il programma a causa della sua scelta, ma la dama dice: “Io non ho motivo di stare qui, anzi, io adesso ci tengo a lui e quindi voglio andare via”.

A seguito delle sue parole, Valentina e Roberta altre due dame del parterre femminile, iniziano ad inveirle contro facendo scoppiare Veronica Ursida in lacrime. Nella disperazione la dama dice: “Io avevo chiesto alla redazione di lasciare dei messaggi perché ogni volta succede questo, vengo aggredita da tutti, perché questo è il loro modo”.

In seguito Gianni Sperti ammette di non aver mai compreso il legame che c’era tra Veronica e Giovanni e accusa i due di non essere stati chiari sin dall’inizio. Allora Veronica Ursida controbatte dicendo: “Se lui esce e la mia testa sta su di lui, il mio cuore si è avvicinato tanto a lui”.

E Giovanni continua e risponde all’opinionista: “Evidentemente non hai capito niente, ti sei sbagliato”. Gianni Sperti infastidito dall’atteggiamento del cavaliere risponde: “Forse avrò sbagliato, ma allora perché te ne vai? Dici che vuoi solo Veronica”.

Il cavaliere continua: “Io sono stato coerente sin dal primo giorno, lei non mi dà quello che sto cercando e quindi me ne vado, non vedo qual è il problema, non possono arrivare altre donne, se non mi ha dato lei quello che cercavo in quattro mesi”.

E continua affermando: “Io sono qua per cercare una storia, non siamo star, a me ne non me ne frega niente, perché se all’inizio ti riconoscono, dopo dieci giorni non ti riconosce più nessuno, a me non interessa questo, io cercavo una storia, se non la trovo vado a casa”.

A quel punto, Maria De Filippi prova a calmare le acque spiegando che secondo lei Giovanni non ha fiducia nell’amore e in oltre ci sono i dubbi che il cavaliere nutre nei confronti di Veronica Ursida, così il ragazzo ha preferito lasciare il programma.