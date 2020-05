Uomini e Donne, scontro tra Gemma Galgani e Barbara De Santi Gemma Galgani si è scontrata pesantemente con Barbara De Santi

Uomini e donne duro scontro tra Gemma Galgani e Barbara De Santi. Come abbiamo potuto vedere nelle ultime puntate, tra le due dame ci sono state parecchie divergenze: “ Stai zitta, non ti permettere…” Nella puntata di giovedì 7 Maggio abbiamo assistito al duro scontro tra Gemma Galgani e Barbara De Santi.

Quest’ultima ha subito attaccato la torinese e provocato il suo corteggiatore Nicola Vivarelli: “Chiedo a Nicola se è pronto alla vedovanza perché resterai presto da solo. Anche per me sarebbe troppo giovane questo ragazzo e resterebbe vedevo presto, ma con te molto prima”. Il giovane però ha risposto con fermezza accusando la donna di essere gelosa della Galgani.

Anche l’opinionista, Tina Cipollari, si è scagliata contro Sirius: “La cosa che mi fa più rabbia di te è la tua ipocrisia. Come fai ad essere normale di fronte ad una donna che ha mezzo secolo più di te? Lui è abituato alle donne di questa età perché sulle navi da crociera ci sono le donne di 70-75 anni, che la sera si fanno belle e vanno sul ponte dove aspettano gli ufficiali di marina. Tra 24 ore sarà il suo fidanzato”.

Maria De Filippi continua: “Non hai paura della sua giovane età e della voglia, legittima, che potrebbe avere di conoscere il mondo?” e Gemma replica: “Non ho paura, sono coraggiosa e se sbaglio ne pagherò le conseguenza, ma non faccio del male a nessuno”.

A seguito delle provocazioni Barbara De Santi continua: “Gemma, ma tua sorella, l’oracolo non ti dice niente?” ha domandato alla dama torinese.

Queste parole hanno mandato la Galgani Galgani su tutte le furie, la quale ha affermato: “Non ti permettere di toccare la mia famiglia. Fai attenzione perché io apro il vado di Pandora e viene fuori il pandemonio. Non toccare la mia famiglia, lascia perdere e non andare oltre altrimenti vado oltre io. Devi stare zitta, meglio per te che tu stia zitta. Sei l’uccello del malaugurio”.