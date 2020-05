Uomini e Donne, i tatuaggi dell’Alchimista diventano un mistero Il mistero dell' Alchimista sembra intensificarsi: nella puntata il ragazzo presenta degli evidenti segni sul polso che spariscono in esterna

Tutti ormai sono stregati dal giovane corteggiatore di Giovanna Abate, l’Alchimista. Ma chi si nasconde in realtà sotto la misteriosa maschera di Dalì? Proprio in merito a questo, infatti, i fan del dating show hanno fatto partire una caccia all’uomo allo scopo di scoprire la sua identità.

Dall’ultima puntata andata in onda sono sorti ulteriori dubbi riguardo il misterioso corteggiatore: Alchimista si presenta in studio con dei tatuaggi sul polso, ma quei segni non sono presenti durante l’esterna con Giovanna. Ciò avviene nel corso dell’esterna andata in onda l’8 maggio durante la quale Alchimista incontra Giovanna su una terrazza.

È vestito con pantaloni eleganti e un camicia bianca e, come sempre, indossa la maschera di Salvador Dalì che lo caratterizza. Dunque molti hanno notato che le mani del giovane, per la prima volta non erano coperte dai guanti. E sulle mani e sui polsi non compariva alcun tatuaggio.

Eppure, quando dopo l’esterna con Giovanna Abate, Alchimista ha raggiunto lo studio di Uomini e Donne, il tatuaggio sul polso è ricomparso. Quando il misterioso corteggiatore si sporge per toccare le mani di Giovanna Abate per la prima volta, il polsino della camicia si solleva svelando una parte di polso coperta da un bollino, un blur che copre la pelle del corteggiatore probabilmente allo scopo di celare agli spettatori cosa si nasconde al di sotto.

Poco dopo, però, compare sul profilo Instagram della trasmissione una foto di Giovanna Abate e Alchimista che si tengono le mani. Questa volta il polso di Alchimista non è oscurato e vi si intravede un tatuaggio tuttavia non perfettamente riconoscibile.

Eppure in esterna non vi era traccia del tatuaggio, esattamente come non c’erano segni di riconoscimento sulle mani di Alchimista. Lo dimostrano anche i video caricato su Witty TV. I tatuaggi sono stati coperti con del fondotinta per evitare che il corteggiatore fosse riconosciuto dal pubblico a casa? Ancora non si sa ma lo scopriremo sicuramente nelle prossime puntate