Uomini e Donne, Tina Cipollari fuori dal programma? L’opinionista rompe il silenzio una volta per tutte: la verità

Tina Cipollari è senza ombra di dubbio uno dei volti storici di Uomini e Donne. Nel corso degli anni l’opinionista, con la sua simpatia, schiettezza e sincerità, ha conquistato il cuore dei fedeli telespettatori del programma. Nel corso delle ultime ore il nome di Tina Cipollari è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa in seguito alle voci che la vedono fuori da Uomini e Donne nella prossima edizione.

In occasione di un’ospitata al Pride Village di Padova, Tina Cipollari ha deciso di rompere il silenzio in merito alle voci che in questi ultimi giorni stanno circolando sul suo conto. Per alcuni, infatti, la nota opinionista non sarà presente negli studi di Uomini e Donne nella prossima stagione.

In seguito all’insistenza delle voci in circolazione, Tina si è sentita costretta ad intervenire smentendo tutti i rumors che in queste ultime settimane stanno circolando sul suo conto. Queste sono state le parole dell’opinionista in merito a questa vicenda tanto chiacchierata:

Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora.

Questo è quanto rivelato dall’ex moglie di Kiko Nalli in occasione dell’ospitata al Pride Village di Napoli. Dunque, tutti i fan di Tina Cipollari e di Uomini e Donne possono tirare un sospiro di sollievo. L’opinionista sarà sicuramente presente nella prossima stagione del programma dove commenterà le varie dinamiche insieme all’amico di sempre Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Ricordiamo che le registrazioni della prossima stagione di Uomini e Donne inizieranno tra poco più di un mese e che le puntate verranno trasmesse su Canale 5 a partire da settembre. Anche quest’anno ne vedremo sicuramente delle belle.